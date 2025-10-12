La hegemonía de CURNE se  extiende en el rugby del NEA

TARDE AMARILLA

(Texto y foto: Gentileza del sitio Tiempo de Rugby) Con tres nuevos campeonatos, los «Universitarios» festejaron en la tarde de Aranduroga, con las consagraciones en Pre intermedia, Intermedia y Primera. Con la particularidad de ser ante el mismo rival.

Por el Oficial de Pre intermedia 2025, venció 27 a 22 a Taraguy, dando vuelta el marcador.

Por el Regional de Intermedia, también se repuso de un 17 a 0 favorable a los «cuervos», para celebrar la nueva corona por 59 a 17.

Y el broche de oro de la tarde, se lo llevo la Primera, ratificando su buen año, por un sólido 22 a 3, ante Taraguy, como el año pasado.

En Primera, se llevó la 25ta edición, la 11ra corona del historial.

En otra jornada calurosa, la gente acompaño la propuesta, observando buenos partidos desde las 10.30.

También se disputó el partido por el 5to puesto del Regional, entre Aranduroga y CURDA, con victoria por 50 a 49 de los «búhos», para completar la clasificación final del Top 10 para el 2026.

Este domingo se juegan las finales de M17, M16 y M15, siempre el recinto de las «cebras», desde las 14.30.