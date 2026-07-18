LA HISTORIA DEL CLUB GARRIDO EN EL DEPORTE EN LA MEMORIA

Aquel equipo de amigos de principios de los noventa que se transformó en el Club Garrido vuelve a la vida este sábado a las 19 en la pantalla de Canal 3 de Formosa, cuando el ciclo El Deporte en la Memoria encienda las luces del archivo para homenajear al fútbol de barrio Obrero; el programa se repetirá mañana domingo a las 16.

La emisión tendrá una mística especial, porque Frente a frente estarán el entrevistado, Marcos Rivero (fundador y primer presidente de la institución), y el periodista deportivo Alfredo Domínguez. Más allá de la pelota, el encuentro estará marcado por la nostalgia: ambos compartieron los bancos en la secundaria de la Escuela Normal Superior República del Paraguay, un lazo afectivo que se trasladará a la charla y que promete rescatar anécdotas guardadas en el corazón de la comunidad.

Los hitos del relato, el nacimiento del sueño: Los primeros pasos del Club Garrido a comienzos de la década de 1990 en el corazón del barrio Obrero. El día que el club dejó de ser un equipo barrial para ganarse un lugar en la Liga Formoseña de Fútbol, el duro camino de militar en todas las categorías del fútbol local, los desafíos que se avecinan, y el deseo de hacer grande a un club, son temas que surgen de este encuentro entre el fundador y el periodista.

FOTO: Marcos Rivero y Alfredo Domínguez en un pasaje del programa que se emitirá este fin de semana por el Canal de TV provincial.

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