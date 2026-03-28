La LFF dio inicio a un nuevo ciclo lectivo de la Escuela de Árbitros

La Liga Formoseña de Fútbol, en las instalaciones del Estadio Don Antonio Romero, dio inicio a un nuevo ciclo lectivo de la Escuela de Árbitros “Don Paulino Rivarola”, reafirmando su compromiso con la formación y el fortalecimiento del arbitraje en la provincia.

Esta iniciativa tiene como objetivo la capacitación integral de futuros árbitros, brindando herramientas teóricas y prácticas que les permitan desempeñarse con responsabilidad y profesionalismo en las distintas competencias del ámbito local, regional y nacional.

El acto de apertura contó con la presencia del vicepresidente 1° de la LFF, Cristian Jara Lunghi, quien transmitió el saludo y respaldo del titular, Ing. Jorge Jofré, destacando la importancia de sostener políticas de enseñanza continua. Asimismo, se valoró la articulación con la Asociación del Fútbol Argentino, mediante el desarrollo de constantes capacitaciones a cargo de formadores especializados.

La formación de los participantes se encuentra bajo la dirección del instructor Roberto Ríos, acompañado por José Otazú, quienes llevan adelante el proceso educativo de los aspirantes y profesionales, promoviendo una preparación basada en criterios técnicos, físicos y formativos acordes a las exigencias actuales del arbitraje internacional.

Además, el profesor de Educación Física Darío Lezcano, brindó una charla especializada sobre la correcta preparación corporal de los referís, recalcando la importancia del acondicionamiento físico para el desempeño óptimo en el campo de juego.

“En la actualidad, el arbitraje formoseño cuenta con un plantel activo de entre 40 y 45 colegiados, número que resulta limitado frente al crecimiento sostenido de la actividad en disciplinas como fútbol de campo, futsal y fútbol playa. En este sentido, la Escuela constituye un pilar fundamental para la incorporación de nuevos recursos humanos que acompañen el desarrollo de los torneos organizados por la Liga”, expresó Ríos.

Durante la jornada, se resaltó la importancia de promover valores esenciales como la ética, la disciplina y la transparencia, entendidos como principios rectores para el correcto desempeño de la función arbitral y el fortalecimiento institucional.

Para concluir, la LFF invita a los interesados a informarse sobre las inscripciones vigentes, ya que esta propuesta representa una instancia de formación clave para quienes deseen integrarse al ámbito arbitral y contribuir al crecimiento del balompié formoseño.