Fútbol

La Liga entregó diplomas y certificaciones a los árbitros formoseños

Porreddeportiva

Dic 11, 2025

 

Este miércoles, La Liga Formoseña de Fútbol (LFF) realizó la entrega de diplomas y certificados a los referís que completaron el curso de Formación Profesional de Árbitros 2025, junto a aquellos colegiados que participaron de las clínicas arbitrales dictadas por los experimentados instructores de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Marcelo Aumente y Diego Altamirano.

El evento se desarrolló en el Centro Cultural Municipal, que estuvo colmado de familiares, amigos y dirigentes del fútbol capitalino. A su vez, asistieron Aumente y Altamirano -pilares fundamentales en este proceso-, que estuvieron acompañados por los referentes locales de la disciplina, Roberto Ríos y José Otazú.

En concreto, las prácticas teóricas y físicas para los referís se llevaron a cabo a lo largo de este año con el objetivo de formar a los jóvenes en el arbitraje para que cuenten con una salida laboral importante y para que las ligas de la región puedan contar con más profesionales.

En ese marco, los formadores de AFA agradecieron fundamentalmente al titular de la LFF Ing. Jorge Jofré y a su equipo de trabajo por «apostar al arbitraje formoseño y brindar todo cuanto está a su alcance para que el curso pueda desarrollarse de la mejor manera posible».

 

 

 

Por reddeportiva

Entrada relacionada

Fútbol

GANÓ DEFENSORES DEL ROSARIO

Dic 7, 2025 reddeportiva
Fútbol

DEFENSORES DEL ROSARIO FRENTE A 8 DE  DICIEMBRE POR LOS OCTAVOS DE FINAL

Dic 6, 2025 reddeportiva
Fútbol

TRA: DEFENSORES DEL ROSARIO GANÓ Y AVANZÓ A LOS OCTAVOS DE FINAL

Dic 4, 2025 reddeportiva

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

You missed

Básquetbol

LNB: LA UNIÓN JUEGA EN CHIVILCOY

12 de diciembre de 2025 reddeportiva
Federal

FINALMENTE, JOSÉ MANUEL DÍAZ DIRIGIRÁ: RAFAELA- SAN MARTÍN

12 de diciembre de 2025 reddeportiva
Fútbol

La Liga entregó diplomas y certificaciones a los árbitros formoseños

11 de diciembre de 2025 reddeportiva
Federal

TFA: MARCOS LUIZZI DIRIGIRÁ ATLÉTICO RAFAELA- SAN MARTÍN

11 de diciembre de 2025 reddeportiva