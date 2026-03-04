La Liga Formoseña continúa fortaleciendo el desarrollo del Fútbol Playa ⚽🏖️

#AFA #LFF

Con un nuevo certamen en disputa, la Liga Formoseña continúa afianzando el desarrollo del Fútbol Playa con una propuesta cada vez más competitiva, dinámica y protagonista dentro del calendario deportivo local, donde gana terreno en la arena temporada tras temporada, elevando su nivel organizativo y futbolístico, y destacándose por la intensidad del juego, la calidad técnica y el compromiso de sus equipos.

El presente del fútbol playa formoseño refleja el enorme potencial del deporte, que apunta a consolidarse en la escena nacional. La evolución sostenida no solo fortalece la competencia interna, sino que posiciona a Formosa como una plaza en pleno desarrollo dentro del mapa regional de la actividad.

En esta etapa de expansión, la competencia se integra al Circuito Federal impulsado por la Asociación del Fútbol Argentino, una entidad que permite a los equipos atravesar instancias regionales y proyectarse hacia torneos nacionales, enfrentando a clubes de jerarquía y sumando experiencia de alto nivel. Esta articulación potencia la proyección deportiva y abre nuevas oportunidades para los participantes, cuerpos técnicos y árbitros.

Al respecto, el responsable del Departamento de Fútbol Playa, Oscar Gómez, destacó: “Contamos con un certamen afianzado y atractivo; muchos de los jugadores ya han tenido rodaje en torneos federados y en la Primera División del fútbol de campo”.

Además, subrayó el objetivo institucional: “La idea es seguir mejorando y sostener el nivel competitivo que estamos comenzando a consolidar”, ratificando el compromiso de continuar impulsando al Fútbol Playa como una de las disciplinas con mayor proyección en la provincia y convocando al público a disfrutar de un deporte que crece y se vive intensamente.