La Liga Formoseña de Fútbol celebra su 103° aniversario

La Liga Formoseña de Fútbol (LFF) conmemora hoy su 103° aniversario, reafirmando su compromiso con el crecimiento, la organización y el desarrollo del fútbol en toda la provincia.

Un 31 de julio de 1923, impulsada por el odontólogo chaqueño y entonces futbolista del Club Fontana, Félix Cristóbal, nació la institución que desde entonces rige el fútbol capitalino. Aquel día quedó marcado como un hito para el deporte formoseño, siendo el ingeniero Luis González su primer presidente. En esta misma fecha también se celebra el Día del Futbolista Formoseño, en homenaje a quienes, generación tras generación, han engrandecido este deporte.

Actualmente, la LFF presidida por el ingeniero Jorge Jofré, reúne a 60 clubes distribuidos en las categorías A, B y C. Afiliada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a través del Consejo Federal, impulsa, organiza y fiscaliza las competencias de fútbol 11, fútbol de salón y fútbol playa, en las ramas masculina y femenina y en todas sus categorías.

En el marco de esta fecha especial, Jofré expresó: «La Liga atraviesa un proceso de consolidación y crecimiento que nos llena de orgullo. Estos 103 años nos encuentran con nuevos desafíos y con la convicción de seguir fortaleciendo el fútbol formoseño entre todos. Contamos con el legado de quienes construyeron esta institución y con el compromiso de continuar promoviendo al fútbol como una herramienta de integración, formación de valores y desarrollo comunitario».

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