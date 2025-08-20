Polideportivo

La Liga Formoseña estuvo presente en el lanzamiento del curso para árbitro federal de fútbol en Corrientes

Ago 20, 2025

Mediante la invitación de la Federación Correntina de Fútbol (FECOF) y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la Liga Formoseña de Fútbol (LFF), presidida por el Ing. Jorge Jofré, estuvo presente en el lanzamiento del Curso para árbitro federal que se dictará en la ciudad de Corrientes, y que tiene el propósito de potenciar la calidad profesional de los referís del norte argentino.

La presencia de la LFF, a través del referente de la disciplina, Roberto Ríos, fue destacada por los organizadores como una muestra del respaldo institucional al proceso de formación arbitral en la región. En la misma línea, durante la actividad, se remarcó la importancia de articular esfuerzos entre las entidades deportivas para garantizar mayores oportunidades de capacitación y desarrollo.

Al respecto, Ríos manifestó: «El Curso cuenta con 85 inscriptos provenientes de Formosa, Corrientes, Chaco, Misiones, Santa Fe, Santiago del Estero y Salta. Su objetivo es la profesionalización y jerarquización de los árbitros que se desempeñan en competencias regionales y nacionales, ofreciendo herramientas académicas y técnicas acordes a las exigencias actuales del fútbol internacional”.

Por su parte, el experimentado instructor arbitral, Marcelo Aumente, quien capacita constantemente a los árbitros formoseños, expresó: «Este proyecto se inicia con expectativas de logros importantes para el arbitraje de las ligas del NEA y el NOA. Agradecemos el aporte del titular de la AFA Claudio Tapia, y del presidente del Consejo Federal, Pablo Toviggino».

 

 

 

