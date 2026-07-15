La Liga Formoseña incorporó dos nuevos árbitros federales

El fútbol formoseño continúa sumando logros a nivel nacional. Los colegiados Andrés Martín y Luis Mendoza, representantes de la Liga Formoseña de Fútbol (LFF), recibieron sus diplomas como Árbitros Federales tras completar con éxito el Curso de Árbitro Federal 2025/26, en una ceremonia desarrollada en el predio deportivo Lionel Andrés Messi de Ezeiza, provincia de Buenos Aires.

El acto contó con la presencia de destacadas autoridades del fútbol argentino, entre ellas el vicepresidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Javier Treuque; dirigentes de la Unión de Árbitros Deportivos de Argentina (UADA), como Sergio Pezzotta y Juan Pablo Pompei; además de representantes de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), institución responsable del dictado de la capacitación con sede en la ciudad de Corrientes.

La participación de los árbitros formoseños en esta importante instancia fue posible gracias al acompañamiento institucional de la Liga, presidida por el Ing. Jorge Jofré, que continúa impulsando la formación y el crecimiento de sus representantes en el ámbito nacional.

Con esta nueva acreditación, Martín y Mendoza incorporan herramientas técnicas, reglamentarias y metodológicas que les permitirán desempeñarse en competencias nacionales, consolidando su desarrollo profesional dentro del arbitraje argentino.

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