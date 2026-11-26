En carácter de presidente de la Liga Formoseña de Fútbol y referente dirigencial de la Región Litoral Norte, el Ing. Jorge Jofré, participó de la Asamblea Ordinaria 2026 organizada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en la sede social de Pilar, provincia de Buenos Aires.

Durante la ceremonia, presidida por Claudio «Chiqui» Tapia, se abordaron temas administrativos, económicos e institucionales, entre ellos la modificación del Comité Ejecutivo, la aprobación del balance 2026-2027, el presupuesto para el próximo ejercicio y la incorporación de nuevas ligas al fútbol argentino.

En ese marco, Jofré formó parte activa del encuentro, acompañado por la titular del Club San Martín de Formosa, Griselda Cardozo, y los principales dirigentes del país, en una jornada que se desarrolló con absoluta normalidad y consenso generalizado.

De esta manera, la Asamblea avanzó en una serie de definiciones orientadas a fortalecer la gestión financiera de la entidad, actualizar su estructura dirigencial y consolidar el crecimiento deportivo del fútbol argentino.

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