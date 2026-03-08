La Liga Formoseña participó del 3° Encuentro de Dirigentes del Consejo Federal en Córdoba

La Liga Formoseña de Fútbol (LFF) estuvo presente en el 3.º Encuentro de Dirigentes organizado por el Consejo Federal del Fútbol Argentino, desarrollado este sábado en la ciudad de Córdoba, donde se dieron cita representantes de ligas e instituciones de todo el país para analizar el presente y proyectar el futuro del fútbol del interior.

El presidente de la LFF, ingeniero Jorge Jofré, participó del encuentro acompañado por la presidenta del Club San Martín, Griselda Cardozo, y las ligas provinciales afiliadas a la Asociación del Fútbol Argentino, reafirmando el compromiso de la dirigencia formoseña con el crecimiento y la integración del fútbol regional dentro de la estructura nacional.

Durante la jornada, Jofré expresó su agradecimiento a la AFA por la invitación y destacó el valor de estos espacios de diálogo y planificación estratégica, fundamentales para impulsar el desarrollo del balompié del interior.

En ese sentido, remarcó la importancia de continuar posicionando a Formosa dentro del mapa federal del fútbol argentino, promoviendo el fortalecimiento institucional de las ligas y generando nuevas oportunidades para clubes, dirigentes y futbolistas.

Uno de los anuncios más relevantes del encuentro fue la presentación de una nueva competencia nacional: el Torneo Argentino del Interior, certamen que comenzará a disputarse en abril del próximo año y otorgará seis ascensos al Torneo Federal A, ampliando las posibilidades deportivas para todos los equipos del país.

El evento fue encabezado por el presidente de la AFA, Claudio Tapia, junto al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, quienes participaron del cierre institucional de una jornada marcada por el intercambio de ideas, anuncios estructurales y un fuerte respaldo al crecimiento del fútbol federal.