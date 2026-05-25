La Liga Formoseña realizó una capacitación en primeros auxilios

La Liga Formoseña de Fútbol (LFF), mediante su Departamento Infantil, llevó adelante una jornada de capacitación en primeros auxilios en las instalaciones del Club San Lorenzo, destinada a profesores, delegados de clubes y padres que acompañan el desarrollo de las divisiones formativas.

La disertación estuvo a cargo del Licenciado en Kinesiología y Fisioterapia, Ricardo Soria, quien brindó herramientas y conocimientos fundamentales para actuar ante situaciones de emergencia dentro del ámbito deportivo.

También se abordaron conceptos vinculados a la preparación integral de los equipos, la importancia del trabajo en conjunto y el compromiso que deben asumir jugadores, entrenadores y familias, tanto dentro como fuera del campo de juego.

Desde la LFF destacaron la relevancia de este tipo de encuentros, orientados a fortalecer la formación y el cuidado de los niños y niñas que participan en las competencias infantiles de la institución.