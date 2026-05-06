Fútbol

La Liga Formoseña se pone al día: se juegan cuatro postergados este martes

Porreddeportiva

May 5, 2026

 

La Liga Formoseña de Fútbol (LFF) confirmó la programación de cuatro encuentros pendientes para este martes 5 de mayo. Los cotejos, correspondientes a las fechas 2 y 3 del Torneo de Primera A 2026 “Copa Gobierno de la Provincia de Formosa”, se distribuirán en tres escenarios distintos:

Polideportivo Municipal de Laishí: Estrellas de Laishí recibirá a San Agustín a las 15:30.

Cancha del Club 8 de Diciembre: La jornada doble se iniciará a las 13:30 con Villa Jardín frente a Municipal de Laishí, seguido por el duelo entre el local, 8 de Diciembre, y San Martín a las 15:30.

Cancha del Club Sol de América: El «Solense» se medirá ante 1° de Mayo a partir de las 15:30.

FOTO (Gentileza de Félix Saturnino Ortellado): 1° de Mayo cerró su preparación de cara a su visita a Sol de América, con una ligera movilización.

 

 

 

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