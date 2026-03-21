La Liga Formoseña ultima detalles del inicio de la temporada 2026

Tras una nueva reunión llevada a cabo en el estadio Don Antonio Romero, el presidente de la Liga Formoseña de Fútbol, ingeniero Jorge Jofré, junto a representantes de los clubes capitalinos, confirmó importantes definiciones organizativas de cara a la temporada 2026.

Durante el encuentro, se alcanzó un acuerdo respecto al arancel que regirá para el uso de los campos de juego. El mismo quedó establecido en 80.000 y 70.000 pesos por equipo para la Primera y Segunda División respectivamente.

Asimismo, participó de la reunión el referente del Tribunal de Penas de la Liga, quien brindó precisiones reglamentarias y respondió inquietudes vinculadas a sanciones e infracciones, fortaleciendo el marco normativo de la competencia.

Cabe destacar que se ratificó oficialmente que el Torneo de Primera División “A” correspondiente a la temporada 2026 dará inicio el primer fin de semana de abril, marcando el comienzo de una nueva etapa competitiva para el fútbol local.

De esta manera, la Liga avanza en la consolidación de su estructura organizativa y reglamentaria, sentando bases sólidas para el desarrollo de una temporada que promete competitividad, orden institucional y crecimiento deportivo.

En el cierre de la reunión, la dirigencia en pleno ratificó el acompañamiento a la gestión de Jofré, y ratificó el reconocimiento a la tarea que lleva adelante para sostener el marcado crecimiento del fútbol capitalino ante los ojos de propios y ajenos. Por su parte, el titular de la Liga se comprometió a seguir adelante con los proyectos establecidos para la presente temporada, y dijo sentirse fuerte, confiado, y acompañado en la concreción de los objetivos fijados. Un fuerte aplauso de los presentes marco el fin de una nueva jornada de trabajo a favor del fútbol local.