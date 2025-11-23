La Liga Formoseña y el Consejo Federal apoyan a Pablo Toviggino

Los Presidentes de Liga, Delegados Provinciales, Asambleístas, Pte. De Federacion, Pte. De las ligas, del Consejo Federal del Fútbol Argentino expresamos nuestro firme y categórico apoyo a su Presidente Ejecutivo, Pablo Toviggino, ante las amenazas, agravios y operaciones de desprestigio que se han intensificado en los últimos días, incluso con la difusión de datos personales, una práctica inadmisible que pone en riesgo su seguridad y la de su familia.

Las más de 230 ligas del interior ratificamos que seguimos el camino marcado por su liderazgo: un camino que devolvió presencia, jerarquía y dignidad al fútbol federal.

Ese rumbo —respaldado por el Presidente de la AFA, Claudio Fabián Tapia— ha implicado enfrentar intereses que lucraron históricamente con el negociado, la especulación y el saqueo de las asociaciones civiles.

Por eso, ante cada ataque y cada intento de quebrar este proceso, reafirmamos nuestra unidad. El Consejo Federal no se detiene. Se fortalece.

Pablo Toviggino no está solo. Estamos los Presidentes de Liga, Delegados Provinciales, Asambleístas,Pte. De Federacion, dirigentes y miembros de los clubes de todo el país sosteniendo el rumbo que recuperó la identidad federal del fútbol argentino.