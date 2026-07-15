La Liga impulsa un curso gratuito de arbitraje femenino con proyección nacional

La Liga Formoseña de Fútbol, presidida por el Ing. Jorge Jofré, acompaña la iniciativa del Departamento de Arbitraje Femenino de la AFA, encabezado por el árbitro Pablo Dóvalo, y trabaja de manera articulada con las ligas de la región NEA —Chaco, Corrientes y Misiones— para fortalecer el crecimiento y la refundación del arbitraje femenino.

En ese marco, se lanzará próximamente un curso gratuito de arbitraje, destinado a mujeres, con el objetivo de ampliar la formación de nuevas colegiadas, generar oportunidades de rápida salida laboral y promover la posibilidad de integrar la tabla de méritos y participar en torneos nacionales.

La capacitación se dictará los martes y jueves a las 15 h en las instalaciones del Estadio Don Antonio Romero, y estará a cargo de los referentes locales Roberto Ríos y José Otazú. Para más información e inscripciones, los interesados pueden comunicarse a los teléfonos 3705-113712 o 3704-241287.

Con esta propuesta, la Liga reafirma el compromiso de la institución con la inclusión y el desarrollo de la disciplina en la provincia. Por ello, además de los aspectos técnicos, la formación hará especial hincapié en valores como la responsabilidad y el criterio, fundamentales para desempeñarse dentro y fuera del campo de juego.

Acerca del autor reddeportiva Administrator Ver todas las entradas