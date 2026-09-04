LA LIGA NACIONAL DE BÁSQUETBOL 2026/27 YA TIENE EL FIXTURE
La máxima categoría del básquet argentino comenzará el próximo 28 de septiembre. La programación ya está definida y tendrá como punto de partida el duelo entre Lanús y Gimnasia de Comodoro Rivadavia. El equipo de La Unión de Formosa debutará en la competencia el domingo 4 de octubre cuando en calidad de visitante enfrente a Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia.
La Liga Nacional ya tiene definido su calendario para la temporada 2026/27. La competencia comenzará el lunes 28 de septiembre y volverá a recorrer distintos puntos del país con una nueva edición de la máxima categoría del básquet argentino.
El salto inicial tendrá un atractivo especial como viene sucediendo en ediciones anteriores. Lanús, recientemente ascendido desde La Liga Argentina, recibirá a Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, último campeón de La Liga Nacional, en el Microestadio Antonio Rotili.
Será el comienzo de una nueva temporada que contará con equipos de diferentes regiones del país y volverá a reunir a instituciones de amplia trayectoria dentro del básquet nacional.
A continuación, la programación correspondiente al inicio de la temporada.
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Fixture
Lunes 28 de septiembre
Lanús vs. Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia
Miércoles 30 de septiembre
Argentino de Junín vs. Ferro Carril Oeste
Peñarol vs. Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia
San Martín de Corrientes vs. Instituto
Jueves 1 de octubre
Olímpico vs. Platense
Viernes 2 de octubre
Regatas Corrientes vs. Instituto
Sábado 3 de octubre
Quimsa vs. Platense
Domingo 4 de octubre
Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia vs. La Unión de Formosa
Lunes 5 de octubre
Quimsa vs. Atenas
Ferro Carril Oeste vs. Regatas Corrientes
Martes 6 de octubre
Platense vs. La Unión de Formosa
Miércoles 7 de octubre
Olímpico vs. Atenas
Boca Juniors vs. Oberá Tenis Club
Peñarol vs. Regatas Corrientes
Jueves 8 de octubre
Racing de Chivilcoy vs. San Martín de Corrientes
Independiente de Oliva vs. Ferro Carril Oeste
San Lorenzo vs. Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia
Viernes 9 de octubre
Lanús vs. Oberá Tenis Club
Sábado 10 de octubre
Argentino de Junín vs. San Martín de Corrientes
Instituto vs. Ferro Carril Oeste
Racing de Chivilcoy vs. Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia
Domingo 11 de octubre
Olímpico vs. Boca Juniors
Lunes 12 de octubre
Argentino de Junín vs. Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia
Atenas vs. Ferro Carril Oeste
FOTO: El plantel de La Unión en plena sesión de entrenamiento en el micro estadio de hockey de la capital formoseña.