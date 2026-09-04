LA LIGA NACIONAL DE BÁSQUETBOL 2026/27 YA TIENE EL FIXTURE

La máxima categoría del básquet argentino comenzará el próximo 28 de septiembre. La programación ya está definida y tendrá como punto de partida el duelo entre Lanús y Gimnasia de Comodoro Rivadavia. El equipo de La Unión de Formosa debutará en la competencia el domingo 4 de octubre cuando en calidad de visitante enfrente a Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia.

La Liga Nacional ya tiene definido su calendario para la temporada 2026/27. La competencia comenzará el lunes 28 de septiembre y volverá a recorrer distintos puntos del país con una nueva edición de la máxima categoría del básquet argentino.

El salto inicial tendrá un atractivo especial como viene sucediendo en ediciones anteriores. Lanús, recientemente ascendido desde La Liga Argentina, recibirá a Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, último campeón de La Liga Nacional, en el Microestadio Antonio Rotili.

Será el comienzo de una nueva temporada que contará con equipos de diferentes regiones del país y volverá a reunir a instituciones de amplia trayectoria dentro del básquet nacional.

A continuación, la programación correspondiente al inicio de la temporada.

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Fixture

Lunes 28 de septiembre

Lanús vs. Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia

Miércoles 30 de septiembre

Argentino de Junín vs. Ferro Carril Oeste

Peñarol vs. Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia

San Martín de Corrientes vs. Instituto

Jueves 1 de octubre

Olímpico vs. Platense

Viernes 2 de octubre

Regatas Corrientes vs. Instituto

Sábado 3 de octubre

Quimsa vs. Platense

Domingo 4 de octubre

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia vs. La Unión de Formosa

Lunes 5 de octubre

Quimsa vs. Atenas

Ferro Carril Oeste vs. Regatas Corrientes

Martes 6 de octubre

Platense vs. La Unión de Formosa

Miércoles 7 de octubre

Olímpico vs. Atenas

Boca Juniors vs. Oberá Tenis Club

Peñarol vs. Regatas Corrientes

Jueves 8 de octubre

Racing de Chivilcoy vs. San Martín de Corrientes

Independiente de Oliva vs. Ferro Carril Oeste

San Lorenzo vs. Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia

Viernes 9 de octubre

Lanús vs. Oberá Tenis Club

Sábado 10 de octubre

Argentino de Junín vs. San Martín de Corrientes

Instituto vs. Ferro Carril Oeste

Racing de Chivilcoy vs. Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia

Domingo 11 de octubre

Olímpico vs. Boca Juniors

Lunes 12 de octubre

Argentino de Junín vs. Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia

Atenas vs. Ferro Carril Oeste

FOTO: El plantel de La Unión en plena sesión de entrenamiento en el micro estadio de hockey de la capital formoseña.

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