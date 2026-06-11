La lucha de brazos gana terreno en Formosa y suma cada vez más adeptos

La lucha de brazos, conocida popularmente como pulseadas, atraviesa un marcado crecimiento en la ciudad de Formosa. Con entrenamientos abiertos al público, una comunidad que no deja de expandirse y una disciplina basada en la técnica más que en la fuerza, el deporte busca consolidarse y atraer a nuevos competidores.

Así lo expresó Odín Zarza, impulsor de la actividad en la capital provincial, durante una entrevista en el programa «Formosa Mi Ciudad», que se emite por FM Espacios 92.5, donde explicó que la práctica organizada de la lucha de brazos comenzó hace apenas dos meses y medio, aunque en Clorinda ya existe una base sólida de atletas con mayor experiencia y nivel competitivo.

El referente remarcó que la disciplina está muy lejos de la clásica pulseada improvisada entre amigos o compañeros de escuela. Por el contrario, cuenta con reglamentos específicos, posiciones definidas y técnicas que permiten desarrollar la competencia de manera segura y eficiente.

En ese sentido, destacó que el éxito en este deporte no depende únicamente de la fuerza física, sino también de la correcta postura corporal, el uso de la palanca y la estrategia aplicada durante el enfrentamiento.

Los entrenamientos se realizan con mesas especialmente diseñadas, equipadas con almohadillas que protegen el codo y brindan estabilidad, minimizando el riesgo de lesiones.

Actualmente, los encuentros se desarrollan los sábados desde las 17 horas en el teatrino de la Plaza San Martín, donde cualquier persona interesada puede acercarse para conocer la actividad o comenzar a entrenar.

La difusión también juega un papel clave en el crecimiento de este deporte. A través de la cuenta de Instagram @PulseadaFormosa, los organizadores informan sobre cambios de sede, eventos especiales y exhibiciones, como la realizada recientemente en el Paseo Ferroviario.

Con un grupo que sigue creciendo semana tras semana y el objetivo de posicionar a Formosa dentro del circuito nacional, la lucha de brazos comienza a abrirse camino como una nueva alternativa deportiva y mental para jóvenes y adultos.