Polideportivo

La Municipalidad inicia la temporada de Colonia de Vacaciones

Porreddeportiva

Ene 5, 2026

Con el objetivo de fomentar hábitos saludables e inclusión social, la Municipalidad de Formosa, invita a toda la comunidad a sumarse y participar de la Colonia de Vacaciones gratuita que se desarrollará durante la temporada estival en la ciudad.

En ese sentido, la Dirección de Deportes, a cargo del profesor Guillermo Ovelar, convoca especialmente a los niños y jóvenes de entre 6 y 14 años a integrarse activamente a las atractivas propuestas que se llevarán adelante en el Complejo Deportivo Municipal «Los Iglús» y en el Club Bancario (AME), de lunes a viernes de 8 a 11.45 h.

Entre las ofertas, se destacan las actividades en pileta, los juegos recreativos, deportivos y caminatas, además de los habituales torneos de futsal, fútbol infantil y los que comprende la Escuela Deportiva de Iniciación. Para más información, los interesados deberán comunicarse al 3704-098232.

 

 

 

