La Municipalidad invita a niños y jóvenes a formar parte de las escuelas deportivas

La Subsecretaría de Deporte, Cultura y Turismo de la comuna capitalina informó que a partir del miércoles 25 de marzo estarán abiertas las inscripciones para que niños, niñas y jóvenes puedan formar parte de las Escuelas Deportivas Municipales, la cuales tienen como finalidad promover la actividad física y el desarrollo de habilidades deportivas en un entorno divertido y seguro.

Desde el área comunal destacaron que en el Complejo Deportivo Municipal “Los Iglús” tendrán lugar una variedad de opciones para que los interesados puedan iniciarse o seguir practicando su deporte favorito.

– Fútbol Infantil: lunes y miércoles, de 18:30 a 19:30 horas, con los profesores Edgar Bóveda y Oscar Lippi.

– Hockey Infantil: lunes y miércoles, de 19:30 a 20:30 horas. (Prof. Julio Jara)

– Handball: lunes y miércoles, de 20:30 a 21:30 horas. (Prof. Facundo López)

– Iniciación al Vóley: martes y jueves, de 18:30 a 19:30 horas. (Prof. Soledad Fernández)

– Básquet Infantil: martes y jueves, de 19:30 a 20:30 horas. (Prof. Javier Benítez)

– Hockey Juvenil Sub 14: martes y jueves, de 21:00 a 22:00 horas. (Prof. Facundo López)

– Canotaje Municipal: jueves y viernes, 16:00 horas; lugar: Puerto de la Ciudad; instructora: Mercedes Merlo.

La comuna invita a niños y jóvenes a acercarse al Complejo “Los Iglús” con su padre o tutor el día y horario de la disciplina que les interesa y aprender diversas técnicas; desarrollar habilidades de trabajo en equipo, velocidad, agilidad y disciplina; mejorar la coordinación y habilidades motoras; aprender a navegar y disfrutar del agua con instructores expertos y desarrollar habilidades de equilibrio y coordinación.