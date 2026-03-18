Fútbol

LA PROGRAMACIÓN DEL FEDERATIVO DE CLUBES PARA ESTE FIN DE SEMANA

Porreddeportiva

Mar 18, 2026

 

La segunda fecha de las revanchas del Torneo Federativo de Clubes 2026, se jugará en su totalidad entre el sábado y domingo, en diferentes puntos del territorio provincial. La Federación Formoseña de Fútbol (FF), responsable de la organización dio a conocer la programación de las seis zonas.

Es importante recordar que el campeón del Federativo clasificará para la próxima edición del Torneo Regional Amateur que organiza el Consejo Federal de la AFA. FOTO: Equipo de 1º de Mayo de Clorinda, uno de los buenos protagonistas del Federativo.

La programación completa

 

 

Por reddeportiva

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