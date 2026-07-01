La Secretaría de Deportes organizó un encuentro  recreativo escolar en la pista de atletismo

El CEF N° 1 alberga dicha infraestructura, situada sobre el boulevard de la avenida Napoleón Uriburu, entre las calles Córdoba y Fortín Yunká de la ciudad capital.

En el complejo deportivo del Centro de Educación Física N° 1 (CEF N° 1), donde se encuentra la pileta olímpica cubierta y climatizada y la pista de atletismo, se desarrolló, en la mañana de este martes 30 de junio, un encuentro recreativo destinado a las escuelas primarias.

Las instituciones fueron la Escuela N° 124, Don Bosco y Formación Docente “Félix Atilio Cabrera. Allí, sus estudiantes de 5° y 6° grado vivenciaron una experiencia en la pista de atletismo, una iniciativa proyectada por la Secretaría de Deportes y Recreación Comunitaria de la provincia de Formosa.

En ese sentido, y aprovechando esta imponente infraestructura así como el recurso humano capacitado para tal fin, se trazó un circuito orientado al mini atletismo, donde ellos aprendieron las nociones básicas de este deporte.

Se coordinaron en la pista distintas pruebas, como carreras, saltos, lanzamientos de bala y jabalina, etcétera, durante esta actividad que contó con el acompañamiento de muchas familias, resaltó Daniel Leguizamón, director de Recreación Comunitaria.

El funcionario realizó declaraciones a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) y valoró que fue una oportunidad “de dar a conocer esta disciplina y también estas instalaciones” imponentes inauguradas el año pasado por el gobernador Gildo Insfrán.

Por su parte, el profesor Emilio Olarte, también de la Secretaría de Deportes, destacó esta experiencia, enfatizando que significó un desafío para los estudiantes, al coordinarse distintas pruebas. Entre ellas, mencionó la de una distancia de 40 metros en velocidad, saltos con obstáculos, cerrándose con el salto en largo.

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