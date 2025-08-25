La Selección de la Liga Formoseña de Fútbol visitó al Gobernador

Jugadores y cuerpo técnico de la Selección de la Liga Formoseña de Fútbol (LFF), encabezada por el titular de la entidad, Ing. Jorge Jofré, visitaron este lunes al gobernador de la provincia, Dr. Gildo Insfrán y al secretario de Deportes y Recreación Comunitaria, Mario Romay, previo al partido que disputarán frente al combinado de El Dorado (Misiones), en el marco del debut en la Copa País 2025.

En la oportunidad, el gobernador Insfrán agradeció la presencia de los deportistas, y en la misma línea el Ing. Jofré dedicó unas palabras a los futbolistas: «Es un gran orgullo tenerlos a todos aquí, queremos desearles lo mejor, porque siempre la caballerosidad deportiva es lo que triunfa en estas disciplinas que son un ejemplo para la juventud».

Para concluir la charla, Insfrán recibió una placa en reconocimiento a su predisposición y compromiso con la LFF, que representará a Formosa en esta competencia nacional, organizada por el Consejo Federal de la AFA, con el objetivo de fortalecer el fútbol del interior y brindar una verdadera vidriera para los talentos de cada región.