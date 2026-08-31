La selección de la Liga Formoseña subcampeona del Federativo Sub-15

En la localidad de General Güemes, la selección juvenil de la Liga Formoseña de Fútbol (LFF) cayó en la final ante El Colorado por penales, luego de igualar 2-2 durante el tiempo reglamentario.

Con este resultado, el combinado de El Colorado obtuvo la clasificación a la etapa Regional, que reúne a representantes de distintas ligas bajo la organización de las federaciones provinciales y el Consejo Federal de la AFA.

Al respecto, el titular de la LFF, Ing. Jorge Jofré, felicitó a los jóvenes jugadores, al cuerpo técnico y a los dirigentes por el desempeño durante el certamen, y les deseó éxitos en sus futuras carreras deportivas.

Acerca del autor reddeportiva Administrator Ver todas las entradas