La Selección formoseña de Futsal parte rumbo al Torneo Nacional en Misiones

Este martes, la Selección de la Liga Formoseña de Fútbol, viajará con destino a la ciudad de Posadas (Misiones), donde competirá en el Torneo Nacional de Selecciones de Futsal AFA, un certamen histórico que reunirá a los mejores representativos del país del 5 al 9 de noviembre.

La competencia se disputará en una fase regular con cuatro zonas, cuyos ganadores avanzarán a las semifinales. Los equipos restantes jugarán encuentros para definir las posiciones del quinto puesto hacia abajo. El combinado formoseño integrará el grupo «B» junto a Ushuaia, San Juan y San Nicolás (Buenos Aires).

Al respecto, el entrenador José Ferreyra, destacó que “el equipo pudo prepararse con tiempo, y las expectativas en lo que respecta a resultados es muy buena”. Asimismo, agradeció el apoyo del titular de la LFF, Ing. Jorge Jofré, y al responsable del Departamento de la disciplina, Adán Cano, quienes estuvieron a completa disposición del plantel.

Los jugadores que buscarán hacer historia son: Víctor Cardona, Lucas Domínguez, Tobías Flores, Camilo Garay, Luciano Machuca, Leonardo Mansilla, Lucas Montiel, Fernando Navarrete, Marcelo Neirot, Franco Paz, Gastón Rodríguez, Mauro Salinas, Nicolás Salvatierra. Cuerpo técnico: José Ferreyra (DT), Demetrio Ramos (AC), Matías Canesin (PF) y Jorge Osorio (Auxiliar).