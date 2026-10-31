La tarde formoseña se viste  del fútbol de la categoría B

Este viernes 30 de octubre, la Primera División B de la Liga Formoseña de Fútbol vivirá una jornada a todo o nada, cuando la pelota ruede en simultáneo en dos escenarios clave para empezar a definir el ansiado camino hacia la máxima categoría.

El reloj marcará las 16, y la tensión se trasladará a las canchas. Por un lado, el césped del Club Fontana será testigo del duelo entre Estrada y Antenor Gauna. Al mismo tiempo, en la cancha auxiliar del Club Sol de América, la pasión se encenderá con el cruce entre Sargento Rivarola y República Argentina. No hay margen de error: son noventa minutos donde los ganadores mantendrán vivo el sueño y los perdedores se despedirán de la temporada.

La recompensa detrás de estos noventa minutos es alta. Quienes logren imponerse esta tarde se ganarán el derecho de disputar la gran final de este cuadrangular de playoffs. Sin embargo, el viaje no terminará ahí.

El equipo que se consagre campeón de este mini torneo deberá librar una última batalla contra Katrina, el club que se ganó su lugar de privilegio tras escoltar al líder en la fase regular. De ese cruce definitivo saldrá el dueño del segundo ascenso a la Categoría A, sumándose al ya ascendido Sportivo Patria. Como premio adicional, el ganador de esa final no solo subirá de categoría, sino que jugará el partido decisivo por el título de campeón del ascenso frente al «Decano».

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