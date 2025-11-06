Fútbol

LA TERCERA FECHA DEL REGIONAL AMATEUR PARA LAS ZONAS 1 Y 2

Porreddeportiva

Nov 5, 2025

 

Todo dispuesto para la tercera fecha del Torneo Regional Amateur, en la Región Litoral Norte donde compiten los equipos de la provincia de Formosa. A continuación, los detalles de los compromisos a disputarse el fin de semana. FOTO: El remozado estadio del Club Defensores del Rosario, será sede del cruce entre capitalinos y piranenses.

Región Litoral Norte

Fecha 3

Sábado 8 de Noviembre

Zona 2

Argentinos del Norte- Mariano Moreno de Villa 213

Arbitro: Venancio Rolón

Líneas: Luis Ramón Mendoza y Edgardo Vera

Todos de la Liga Formoseña de Fútbol

Estadio: Santiago Carmelo Celauro- Ciudad de Clorinda

Zona 1

Domingo 9 de Noviembre

Defensores del Rosario- Deportivo Tablita de Pirané

Horario: 15:30

Arbitro: María Soledad Ríos

Líneas: Damián Humberto Amarilla y Javier Alberto Casco

Todos de Resistencia (Chaco)

Estadio: Defensores del Rosario- Ciudad de Formosa

Por reddeportiva

