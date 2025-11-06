LA TERCERA FECHA DEL REGIONAL AMATEUR PARA LAS ZONAS 1 Y 2

Todo dispuesto para la tercera fecha del Torneo Regional Amateur, en la Región Litoral Norte donde compiten los equipos de la provincia de Formosa. A continuación, los detalles de los compromisos a disputarse el fin de semana. FOTO: El remozado estadio del Club Defensores del Rosario, será sede del cruce entre capitalinos y piranenses.
—
Región Litoral Norte
Fecha 3
Sábado 8 de Noviembre
Zona 2
Argentinos del Norte- Mariano Moreno de Villa 213
Arbitro: Venancio Rolón
Líneas: Luis Ramón Mendoza y Edgardo Vera
Todos de la Liga Formoseña de Fútbol
Estadio: Santiago Carmelo Celauro- Ciudad de Clorinda
—
Zona 1
Domingo 9 de Noviembre
Defensores del Rosario- Deportivo Tablita de Pirané
Horario: 15:30
Arbitro: María Soledad Ríos
Líneas: Damián Humberto Amarilla y Javier Alberto Casco
Todos de Resistencia (Chaco)
Estadio: Defensores del Rosario- Ciudad de Formosa
—
