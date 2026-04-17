La Unión cierra la fase regular ante un Atenas que juega por la supervivencia

El equipo de Formosa, ya clasificado a playoffs, recibe al histórico «Griego» en el Cincuentenario. Para los cordobeses es un duelo a todo o nada: ganar para escapar del fantasma del playout.

Este viernes 17, desde las 21:30, el Polideportivo Cincuentenario será el escenario de un choque con realidades opuestas pero mucha intensidad. La Unión de Formosa se despide de la fase regular de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) enfrentando al club más laureado del país, Atenas de Córdoba, en un partido que define el destino de la zona baja de la tabla.

Actualidad de los protagonistas

La Unión (8°): Con un récord de 20 triunfos y 15 derrotas, el conjunto dirigido por Guillermo Narvarte ya tiene su boleto asegurado entre los 12 mejores que disputarán la postemporada. El objetivo hoy es cerrar con una sonrisa ante su gente y aceitar el funcionamiento colectivo de cara a los playoffs.

Atenas (18°): El panorama es crítico para los conducidos por Luis Pisani. Con 11 victorias y 23 caídas, el «Griego» necesita ganar sí o sí para mantener la esperanza de evitar el playout (la serie por la permanencia). La gran noticia para la visita es el retorno de su capitán y referente, Lucas Arn, quien vuelve a la rotación tras superar una lesión.

¿Qué necesita Atenas para salvarse?

El equipo cordobés no depende solo de sí mismo. Además de buscar la victoria hoy en Formosa y el próximo domingo ante Oberá en Misiones, deberá mirar de reojo lo que suceda con sus rivales directos: San Lorenzo, Unión de Santa Fe y Platense.

FOTO: Jagui es la querible mascota de La Unión de Formosa. Esta noche estará en el Cincuentenario.