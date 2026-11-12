La Unión con la ficha que faltaba:  Contrató al extranjero Ewuosho

Con la contratación del extranjero Mojeed Ewuosho (FOTO), La Unión de Formosa completó el cupo de fichas mayores. Juega de escolta y alero y tendrá su primera experiencia en Argentina.

Ewuosho nació el 8 de agosto de 1997 en Chicago, Illinois, Estados Unidos; mide 1,97 metro y cuenta con doble nacionalidad, estadounidense y nigeriana.

Desarrolló su carrera universitaria en Estados Unidos con la camiseta de los Alabama State Hornets (NCAA) y luego inició el campo profesional jugando en ligas de España, Países Bajos, Kosovo, Portugal y Bélgica.

Su paso más reciente lo tuvo en el básquet belga y en la competencia binacional BNXT League con el club Kangoeroes Basket Mechelen, compitiendo además a nivel continental en la FIBA Europe Cup.

Su andar por Europa, Ewuosho lo inició en Kosovo en KB Trepça Mitrovicë durante la temporada 2020/21. El año siguiente se mudó a Aquimisa Carbajosa Empresarial de España en la liga LEB Plata y para la 2022/23 siguió cerca ya que jugó en Imortal BC de Portugal. En la 2023/24 pasó a Esgueira Basket también de Portugal, donde tuvo sus mejores marcas con 18,2 puntos de promedio.

Para la 2024/25 fue contratado por Den Helder Suns de Países Bajos para competir en la liga binacional neerlandesa-belga, llegando finalmente a Kangoeroes de Bélgica en la última 2025/26.

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