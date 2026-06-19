La Unión de Formosa aseguró la continuidad de Sebastián Acevedo

Con este anuncio, la dirigencia del club formoseño concreta su tercera renovación mayor en el armado del plantel profesional. El ala-pívot santiagueño encarará así su segundo año consecutivo en esta segunda etapa dentro de la institución, registrando además un paso previo durante la edición 2018/19 de la máxima categoría.

El director técnico Guillermo Narvarte suma una pieza clave para el juego interior. Con la extensión del vínculo de Sebastián Acevedo (FOTO), el entrenador ya cuenta con tres fichas mayores confirmadas, sumándose a las renovaciones previas del alero Alexis Elsener y el base Mariano Marina. Los tres jugadores formaron parte de la columna vertebral del equipo en el torneo que está finalizando.

A sus 35 años, Acevedo aporta una vasta experiencia en la Liga Nacional. Entre sus dos ciclos con la camiseta de La Unión, el interno vistió los colores de San Martín de Corrientes (en dos oportunidades) y Quimsa de Santiago del Estero, club donde se formó. La confirmación de su permanencia llega tras una campaña regular positiva para el conjunto formoseño, que finalizó en la octava posición de la fase regular y obtuvo la clasificación a los playoffs de reclasificación.

De esta manera, el club ratifica su intención de sostener la base del proyecto deportivo para los desafíos de la próxima temporada de elite.

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