Luego de vencer en Misiones a Oberá, la Academia de Chivilcoy se llevó la victoria ante La Unión de Formosa en el Cincuentenario por 74 a 68 en tiempo extra, luego de igualar el 65.

La Unión 68-74 Racing de Chivilcoy

Fue el local el que pasó gran parte de los 40 minutos al frente, llegando a tener 14 -43 a 29- en el inicio del tercer cuarto, pero ese parcial terminó con un 21 a 12 para la visita y fue el inicio de su recuperación. Forzó los 5 extras con doble de Stucky y en la prórroga inclinó la balanza con un 9 a 3. Rodríguez fue doble figura con 11 puntos y 11 rebotes; y Romano el goleador con 19. En La U, Elsener y Marina sumaron 14 unidades.

En un arranque donde ambos buscaron imponer energías abundó la imprecisión y La U salió ganando con el aporte de Elsener para ponerse 6 a 2 en 4,30 minutos. Con triples de Beavers y Graterol el local dobló sus puntos para tomar 8 de luz -12 a 4- ya en los 3 minutos finales, pero Racing respondió con Bocca para no perder distancia -12 a 9-. Los de Narvarte tuvieron un gran cierre con Alorda y Facello anotando para tomar dos dígitos a favor -19 a 9-.

Iba a prolongar su buen pasaje La U al segundo cuarto ganando en la pintura con Alorda y Nuno para tomar 12 -24 a 12- aunque, con su segunda unidad, más Barral, Racing sumó intensidad y comenzó a bajar la diferencia sobre la mitad del cuarto -27 a 19-. Con Facello y Marina sumando de tres, más Acevedo robando para correr, los de Narvarte volvieron al doble dígito -32 a 19- y llegaron al descanso largo con dos cifras a favor: 38 a 27.

Cuando Racing buscó recargarse de energía en la salida del tercer cuarto, La U le respondió con más y con un Nuno y Elsener en ataque estaba 14 arriba -43 a 29- por primera vez en la noche. En la visita iba a venir lo mejor de Romano y Barral, en defensa cada vez más firmes y las cifras se fueron apretando hasta el final del cuarto donde solo estaban separados por un doble -50 a 48-.

Un triple de Rodríguez puso arriba a Racing en el inicio del cuarto -51 a 50-, con Stucky tomó tres pero La Unión respondió con Marina y Elsener atacando el aro para subir por 4 -59 a 55- en 4 minutos de juego. Fueron a la par hasta el final y quedaron iguales en la última con un doble de Stucky que mandó el juego a tiempo extra con 65 para cada uno.

Rodríguez y Romano iban a ser vitales en la prórroga. Gravitando cerca del aro subieron a Racing por 5 -73 a 68- en 3,30 minutos y el resto lo hizo la defensa. La Unión solo anotó tres puntos en los 5 minutos y así tuvo que ver cómo se le fue el partido. (Prensa de La Unión de Formosa).

FOTO: La Unión de Formosa perdió en el Cincuentenario y ante su público en su primer juego de local en lo que va de la temporada de la LNB.

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