La Unión de Formosa dejó escapar el triunfo ante Peñarol en Mar del Plata

Liga Nacional de Básquet

(Texto y foto: Gentileza del sitio 0223 de Mar del Plata) El equipo de Leo Costa tuvo una gran defensa en el segundo tiempo, dio vuelta el marcador sobre el final y se quedó con el tercer triunfo al hilo. FOTO: El equipo formoseño conducido por Guillermo Narvarte hizo un gran partido, pero permitió la recuperación del local en el tramo final del partido. Cosechó su tercera caída en lo que va de la Liga.

Una vez más Peñarol remontó un partido muy bravo en la segunda mitad y le ganó 76-74 a La Unión de Formosa para sumar su tercera victoria consecutiva e irse al descanso de dos semanas con un récord 3-3.

Durante los primeros diez minutos de juego, el «Milrrayita» y el conjunto formoseño no pudieron sacarse muchas ventajas. Los parciales fueron cortos y cuando uno se escapaba por un poco el otro emparejaba rápido el encuentro. De la mano de Luciano Guerra, que arrancó inspirado como viene siendo toda su temporada, el local consiguió irse al segundo cuarto el 20-20.

En el segundo segmento el conjunto de Leo Costa fue ampliamente superado por su rival. La visita llegó a estar 15 puntos arriba en el marcador y sobre el final cuando parecía que se acortaba la diferencia, Alexis Elsener anotó un triple con el que La Unión se fue al vestuario 50-37 arriba en el marcador.

Al volver de los vestuarios Peñarol tuvo unos cinco primeros minutos complejos en los que no consiguió recortar diferencia. Pero en la otra mitad del cuarto comenzó a meter todo lo que no le entraba en el partido y recortó la diferencia de la mano de Thorton y Guerra para cerrar el cuarto con mucha confianza solo cinco puntos abajo 62-57.

El último cuarto fue totalmente del conjunto local. Metió un buen parcial en el arranque del segmento para ponerse arriba en el marcador a falta de cuatro minutos y nunca más lo soltó. Con un doble a falta de 30 segundos de Thorton, Peñarol se quedó con la victoria sufriendo en el final ya que Vázquez tuvo dos libres para aumentar la diferencia pero los falló y La Unión tuvo algunos sNuevamente la defensa en la segunda mitad fue la gran clave. Costa ajustó algunas cosas en el vestuario ya que habían recibido 50 minutos en la primera parte y solo permitió 24 en el segundo tiempo. El equipo sacó el plus como con Quimsa e Instituto y se quedó con un triunfo clave. Con una gran actuación de Al Thorton, Facu Vázquez y Lucho Guerra.egundos para empatarlo pero no lo consiguió.