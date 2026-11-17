La Unión 76- Atenás 69

La Unión de Formosa se quedó con el triunfo sobre Atenas en el Cincuentenario por 76 a 69 en un juego en el que estuvo al frente en casi todo el desarrollo donde el gran mérito fue cuidar lo conseguido ante un rival que insistió por equilibrar cifras hasta la bola final.

Beavers fue figura de la noche con 18 puntos, Elsener fue doble-doble con 10 puntos y 10 rebotes, y Acevedo y Graterol también se anotaron en dos dígitos en el aro con 12 cada uno. Por la visita, Ferreyra sobresalió con 22 y Laster con 13 fue el único del resto en sumar en doble cifra.

Un primer cuarto equilibrado casi a pleno dejó el partido con un 8 a 8 en 5 minutos, paridad en las cifras que se interrumpiría cuando el local se afirmó atrás y atacó con el juego interior ganando libres con Marina y Elsener para un parcial de 6 a 0 que lo subió 14 a 8. A los dos les costaba anotar y la misma situación se dio hasta el cierre del cuarto. Un 4 a 0 de Atenas ajustó cifras para llegar al final con dos a cuenta del local: 16 a 14.

En el inicio del segundo parcial, de nuevo, La U apostó a sumar cerca del aro con el perímetro y así anotaron Beavers y Ewuosho y más adelante siguió la misma idea Nuno para armar un parcial de 13 a 3 en 4 minutos que lo dejó 12 arriba -29 a 17-. Con Laster, a distancia, Balbi profundo, respondió Atenas para ponerse a 8 -34 a 26- y luego agregó el tiro exterior de Ferreyra para apretar más -34 a 29-. Graterol le devolvió luz al local con 6 anotaciones en fila -incluyendo un robo que le permitió correr la cancha- y el doble dígito estaba cerca -40 a 31-. Hubo más de Graterol en el final y La U llegó al descanso largo con un favorable 44 a 36.

Con la conexión Balbi-Carabalí, Atenas se entonó en la largada del tercero pero con un Beavers activo para atacar el aro, La Unión cuidaba el liderazgo -50 a 42- en 3 minutos. Ya sobre la mitad del capítulo estaba muy claro que la visita iba por su oportunidad. Se sumó Arengo con el tiro de tres y solo había tres puntos entre uno y otro -50 a 47-. La Unión entendió que era el momento de suplir claridad por energías y fue. Con Elsener de tres y volviendo a jugar adentro, tenía 5 -55 a 50- en el minuto final y el cuarto lo cerró al frente con 3 en su cuenta -57 a 54-.

Carabalí abrió el cuarto final poniendo a los suyos a 1 y La Unión se sostuvo con Facello y Alorda. Seguía en su misión de energías totales y ganaba 62 a 56 en 3 minutos de acción. Cuidaba y cuidaba lo que tenía el equipo de Narvarte con protagonismo de Beavers en el tramo final. Con un doble suyo se puso 66 a 60 y luego desde su robo corrió Elsener para tener 8 -68 a 60- con 2 minutos por delante. Marina decoró el gran pasaje con un triple para volver a los dos dígitos -71 a 60- y ya a Atenas no le alcanzaron los tres triples que sumó en los segundos finales como para tener una oportunidad más. La U cuidó lo que construyó cuarto a cuarto y se llevó el triunfo.

Informe y foto: Prensa La Unión (F)

FOTO: La Unión de Formosa festejó la gran victoria sobre Atenás de Córdoba.

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