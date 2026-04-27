LA UNIÓN DE FORMOSA EMPATÓ LA SERIE ANTE INDEPENDIENTE (O)

En el segundo punto de la reclasificación DE LA Liga Nacional de Básquetbol (LNB) 2026, hubo victoria local en Formosa sobre Independiente de Oliva por 86 a 62 para poner el cruce 1 a 1 y ahora mudarse a Córdoba. El cotejo se cumplió en la noche del domingo en el polideportivo Cincuentenario-.

La Unión 82-62 Independiente (O)

Un primer cuarto de 27 a 14 del local fue vital para sacar una ventaja de 13 puntos que la supo cuidar en toda la noche. En el tramo final del segundo cuarto el visitante se arrimó a 3 -40 a 37- pero un parcial de 22 a 9 en el tercero permitió despegar a La U que tomó 20 a favor -66 a 46-. Cuatro de los iniciales del local en doble dígito con 19 de Graterol, 18 de Elsener, 13 de Beavers y 10 de Marina. Enfrente solo Marcucci pasó la barrera de los 10 con 11 anotaciones.

Largó la noche con unos 4 minutos a pedido del local. Firme atrás y cuatro vías de gol enfrente para tomar una ventaja de 11 a 6 con Beavers como líder ofensivo -5 puntos-. Con Elsener hubo puntería de tres para ponerse 14 a 6 e Independiente, con Vallejos, armó un 4-0 para entonarse. No le duró nada porque desde un 5-0 local, La U volvió a dominar para tomar 9 de margen -19 a 10- y desde ahí ganó confianza -siempre sólido en defensa- para separarse por 13 -25 a 12- con mucho de Elsener.

Un doble de Gaskins abrió el segundo y eran 15 entre uno y otro -29 a 14-. Buscando juego interior la visita generó un 5-0 para acomodarse a 10 -29 a 19- en un tramo inicial del cuarto donde ambos lucían mejor defendiendo. Un triple de Acevedo cortó el momento, se contagió enfrente Pautasso y en 5 minutos el local ganaba 34 a 23.

Corriendo la cancha, Independiente se puso a un dígito con Marcucci -34 a 26- y con amplio repertorio ofensivo, incluyendo dos triples de Tabarez, solo había un triple -40 a 37-. Con Elsener y Beavers profundos y ganando viajes a la línea, los de Narvarte cuidaron el mando -44 a 37-.

La Unión muy metido en la largada del tercero para volver a subir la ventaja al doble dígito con Graterol y Elsener como grandes protagonistas. Tomó 10 rápido -49 a 39- y en 4 minutos estaba cerca de los 15 del segundo cuarto -57 a 43-. Y llegaron los 15 por segunda vez con buena circulación en las ofensivas y con más de Graterol en la pintura -61 a 46- y con más de Graterol la nueva máxima era de 20 -66 a 46- en un parcial a favor de 22 a 9.

Con Beavers en la línea se inauguró el goleo en el cuarto y eran 21 de diferencia -71 a 50-. Con doble de Alorda, un 4-0 le daba a La U 23 -73 a 50-. Independiente subía su defensa buscando generar errores ya sobre los 6 minutos finales con los dos penalizados en faltas. Pero La Unión no cayó en ninguna trampa. Mostró plena autoridad para afrontar el resto del juego sin poner en riesgo la victoria.

Informe y fotos: Prensa La Unión.

FOTO: La Unión dejó atrás la pálida imagen del primer duelo, y en el segundo mostró una mejor versión y se quedó con la victoria.