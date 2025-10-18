LA UNIÓN DE FORMOSA FRENTE A BOCA JUNIORS

En la prosecución de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), este viernes desde las 20:05, La Unión de Formosa visitará a Boca Juniors. El equipo dirigido por Guillermo Narvarte se encuentra desde ayer en la sede del cotejo, y espera sumar su quinto triunfo en serie, nada menos que antes el campeón vigente. FOTO: La Unión buscará sostener su buen momento y volver a festejar en la Liga.

BOCA JUNIORS – LA UNIÓN

Hora: 20.05 TV: DSports.

Árbitros: Juan José Fernández, Sebastián Vasallo y Ezequiel Macías.

Estadio: Luis Conde (CABA).

Historial: Se enfrentaron en 33 oportunidades, con 22 victorias para Boca y 11 triunfos para La Unión.

En La Bombonerita, Boca buscará afirmarse tras volver al triunfo en Oliva, donde derrotó 87-82 a Independiente en el cierre de su gira por Córdoba. Aquella noche tuvo a Lucas Faggiano como figura descollante (29 puntos, 10 rebotes y 6 asistencias), y al duelo fraternal entre los hermanos Cáffaro, con Francisco como uno de los pilares del Xeneize (18 tantos y 13 recobres).

Con récord 4-2, el bicampeón marcha en la cuarta posición y quiere seguir escalando.

Enfrente estará La Unión de Formosa, uno de los animadores del inicio de la Liga. El conjunto dirigido por Guillermo Narvarte acumula un registro de cuatro victorias y una derrota, y viene de imponerse en Comodoro ante Gimnasia por 69-61 con Sebastián Acevedo como máximo anotador (17 puntos).

El elenco formoseño atraviesa un arranque ideal y buscará prolongar su gran momento ahora frente al campeón.