LA UNIÓN DE FORMOSA GANÓ CON AUTORIDAD EN CÓRDOBA

Nov 7, 2025

 

Atenas volvió a perder, esta vez frente a La Unión de Formosa por 87-70 y sumó su cuarta derrota seguida en su casa. Tomás Spano fue el goleador del partido con 16 puntos. FOTO: El base de la Unión de Formosa, Tomás Spano, inicia una finta de penetración ante la marca de un hombre de Atenás. La franquicia formoseña ganó con solvencia en la docta.

La Unión comenzó a pura efectividad, metió los primeros seis de siete lanzamientos, para liderar el tanteador. Atenas erró un poco más, pero se las ingenió para mantenerse en partido. El final del primer cuarto fue 20 a 22 para la visita.

Los formoseños continuaron dominando en el segundo cuarto. Tomás Spano, aportó 13 puntos saliendo desde el banco y fue un dolor de cabeza para la defensa griega. A falta de 1.30 para cerrar la primera mitad, La Unión logró despegarse, sacó la máxima de 14 (34-48) aprovechando que al local se le cerró el aro. Al entretiempo se fueron 37 a 48.

Con medio tercer cuarto jugado todo se mantenía igual. Atenas no podía dar vuelta la historia y la visita cada vez se fortalecía más en el juego. En los minutos finales, con una defensa en zona, el griego pudo achicar un poco la diferencia, ponerse en partido y terminar a solo seis 56 a 62.

Los minutos pasaron y la visita se encaminó hacia una victoria desde principio a fin. Atenas entró en desesperación ante una nueva derrota en casa y terminó de perderse en el encuentro.

 

 

 

