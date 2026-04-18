LA UNIÓN DE FORMOSA PERDIÓ AJUSTADAMENTE ANTE ATENÁS

En el Cincuentenario de Formosa, el «Griego» logró una victoria clave sobre La Unión por 84 a 82. Este resultado le permite al ganador mantener sus chances de esquivar la zona de permanencia, mientras que impidió al local cerrar la fase regular con un triunfo que lo posicionara mejor de cara a los ocho mejores lugares. FOTO: En un partido de buen nivel el equipo formoseño perdió ante Atenas en su último juego de la fase regular.

El desarrollo

El juego tuvo al local pasando su mejor momento en el inicio del segundo cuarto (41-32) y en el tercero, donde logró una máxima de 11 puntos (53-42). Sin embargo, Atenas ajustó la defensa y mostró mayores recursos ofensivos para revertir la historia. A falta de 1:47 minuto, la visita consiguió una ventaja de cuatro (80-76) que supo administrar hasta el cierre.

Los destacados

Cuatro jugadores de Atenas terminaron en doble dígito, liderados por González con 20 puntos, Purifoy con 17 (más 10 rebotes), Oberto con 17 y Buendía con 12. En La Unión, se destacaron los 21 tantos de Graterol y los 18 de Elsener.

Cuarto por cuarto

Los primeros cinco minutos fueron un festival de puntos. El local estableció una luz de ventaja gracias a su puntería externa (17-13). Aunque Atenas repartió el goleo entre sus cinco iniciales, los ingresos de Machuca y Beavers desde el banco permitieron a La Unión cerrar arriba 28-27 tras un primer tramo muy dinámico.

En el segundo periodo, Ledesma puso al frente a Atenas, pero el local respondió con un parcial de 13-5 (41-32) con aportes de Alorda, Graterol y Elsener. Pese a la reacción de Oberto y González para acortar distancias, los formoseños se fueron al descanso largo liderando 48-42.

Tras el reinicio, La Unión alcanzó su máxima diferencia (53-42), pero la defensa cordobesa cambió el trámite del partido. Con triples de González y Purifoy, Atenas pasó al frente 58-57. El cierre del parcial fue palo a palo: Machuca devolvió el liderazgo al local desde la línea de libres para entrar al último cuarto 65-64.

El cierre decisivo

El capítulo final estuvo marcado por la imprecisión. Aunque Gaskins puso a La Unión 73-70, no lograron quebrar el partido. Un parcial de 7-0 para la visita, coronado por un triple de Purifoy y puntos de Oberto, puso a Atenas arriba 76-73. Tras un empate transitorio de Graterol, Buendía aprovechó las pérdidas del local para sacar cuatro de ventaja (80-76) con poco más de un minuto por jugar. En el carrusel de libres final, González sentenció la historia y, pese a un último esfuerzo de Machuca, el triunfo viajó hacia Córdoba.