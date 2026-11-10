LA UNIÓN DE FORMOSA PERDIÓ  ANTE BOCA JUNIORS POR 97-93

El Xeneize superó 97-93 al conjunto formoseño por la Liga Nacional, con Barreiro como máximo anotador en una noche de alto goleo.

Boca Juniors 97-93 La Unión

Boca sacó adelante un partido exigente frente a La Unión de Formosa y sumó una valiosa victoria. El equipo dirigido por Nicolás Casalánguida tuvo en Barreiro a su principal figura, con 23 puntos, 7 rebotes y seis triples convertidos en 12 intentos. También se destacaron Monacchi, con 13 tantos, y Warren, Caffaro y Cuello, quienes aportaron 12 unidades cada uno.

El conjunto azul y oro mostró una gran efectividad en lanzamientos de dos puntos (64%), convirtió 20 de sus 24 tiros libres y apenas perdió siete pelotas. En la visita, Alorda fue el goleador con 23 puntos y 7 rebotes, mientras que Elsener sumó 17 unidades.

Boca tomó máxima distancia en el último parcial, pero La Unión con mucho empuje logró ponerse en partido (3 unidades de distancia) a 2 minutos del cierre. Con alguna variante desde el banco, el local logró sostener la diferencia ante un rival que ofreció resistencia y terminó celebrando un triunfo ajustado.

FOTO: La Unión de Formosa hizo un gran partido, más allá de la caída ante Boca en calidad de visitante.

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