La Unión de Formosa pisó fuerte en Buenos Aires y se quedó con un gran triunfo ante Lanús

En el marco de su gira de pretemporada por Buenos Aires, La Unión de Formosa venció a Lanús por 76-70 en el estadio Antonio Rotili. El equipo conducido técnicamente por Guillermo Narvarte logró una sólida reacción en la segunda mitad del encuentro, sumando un triunfo clave para ganar confianza y ajustar piezas de cara al debut en la Liga Nacional de Básquetbol 2026/27. La franquicia formoseña debutará en la Liga el 4 de octubre en cuando enfrente en calidad de visitante a Gimnasia de Comodoro Rivadavia en la Patagonia argentina.

El inicio del partido fue sumamente parejo y con el aro cerrado para ambos conjuntos, cerrando el primer cuarto 12-9 a favor del local. La paridad se mantuvo durante el segundo período, donde La Unión se plantó de igual a igual en territorio bonaerense para irse al descanso largo abajo apenas por la mínima (37-36).

La gran clave del encuentro estuvo en el tercer cuarto. Tras el entretiempo, el conjunto formoseño encontró fluidez y efectividad en sus ofensivas, castigando la defensa granate. Con un parcial contundente, La Unión revirtió el marcador y cerró ese período con una ventaja de ocho puntos (57-49). En los últimos diez minutos, el equipo supo administrar la diferencia con madurez ante la presión de Lanús, sellando el 76-70 definitivo.

Destacados y lo que viene

El goleo de La Unión estuvo liderado por una notable actuación de Acevedo, máximo anotador del partido con 21 puntos. También fueron fundamentales los aportes de Beavers (15 unidades), Elsener (12) y Graterol (11), demostrando interesantes variantes y juego asociado. Por el lado del rival, Johnson lideró el ataque con 15 puntos.

Con este resultado, los de Formosa se recuperaron de la caída inicial ante Ferro en Caballito por 91-74, y equilibraron su balance en la gira. El exigente calendario de preparación no da respiro, y el equipo ya se enfoca en su próximo compromiso de este sábado, donde medirá fuerzas ante San Lorenzo de Almagro para seguir sumando rodaje de elite. Luego la delegación regresará a Formosa para proseguir la preparación en el polideportivo Cincuentenario.

FOTO: La Unión exhibió un interesante rendimiento en el amistoso con Lanús.

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