LA UNIÓN DE FORMOSA RECIBE A FERRO POR LA LIGA NACIONAL

Duelo de candidatos en Formosa. La Unión recibe a Ferro Carril Oeste en una cita imperdible entre dos de los equipos con mayor protagonismo en la actual temporada de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) de la república Argentina.

LA UNIÓN – FERRO

Hora: 21.00. TV: Básquet Pass.

Árbitros: Fernando Sampietro, Raúl Lorenzo y Enrique Cáceres.

Estadio: Polideportivo Cincuentenario (Formosa).

Historial: Se enfrentaron en 20 oportunidades, con 11 victorias para La Unión y 9 triunfos para Ferro. En esta temporada el triunfo fue para el equipo formoseño, en casa, por 84 a 69.

La Unión de Formosa continúa con su buena temporada, sumando victorias para seguir consolidándose en la 7 posición con un récord de 17 victorias y 12 derrotas. El equipo dirigido por Guillermo Narvarte llega a la jornada de hoy con un envión ganador tras encadenar dos triunfos consecutivos como visitante, el último de ellos una victoria ajustada y valiosa ante Platense por 86-84.

Con una identidad de juego basada en la intensidad defensiva y el liderazgo de figuras como Alexis Elsener, quien viene de actuaciones destacadas (22 puntos ante Unión de Santa Fe y 19 unidades frente al Calamar), La Unión regresa al Polideportivo Cincuentenario para afrontar un duelo de alto voltaje frente al actual escolta del torneo.

Ferro Carril Oeste (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) llega a la jornada de hoy peleando mano a mano la cima de la tabla con un récord de 18 victorias y 9 derrotas. Aunque recientemente cedió el primer puesto ante Independiente de Oliva tras una ajustada caída como local ante Racing de Chivilcoy (80-81), el Verdolaga se mantiene como unos de los escoltas más peligrosos y con aspiraciones intactas de cara a los playoffs.

El equipo dirigido por Federico Fernández inicia esta noche una gira clave por el litoral argentino, enfrentando a La Unión de Formosa, en la antesala del cruce de semifinales por Copa Islas Malvinas, con la misión de recuperar la regularidad que lo llevó a firmar el mejor arranque de su historia en la competencia.