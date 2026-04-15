La Unión de Formosa se hizo fuerte en casa y celebró un gran triunfo ante Peñarol

En una sólida actuación como local, La Unión de Formosa derrotó este martes a Peñarol de Mar del Plata por 91 a 85 en una nueva jornada de la fase regular de la Liga Nacional de Básquet. El equipo formoseño mostró carácter y efectividad en los momentos decisivos para quedarse con una victoria muy trabajada y valiosa ante un rival ya clasificado a playoffs.

Desde el inicio, el partido se presentó intenso y disputado. Peñarol contó con buenos pasajes ofensivos de Luciano Guerra, pero La Unión supo responder con firmeza y mantener la paridad en un primer cuarto que finalizó 22 a 22.

Con el correr de los minutos, el conjunto local comenzó a encontrar mejores opciones en ataque. Mariano Marina fue clave en ese tramo para que La Unión lograra irse al descanso largo en ventaja por 44 a 42, reflejando un desarrollo equilibrado pero con leve dominio formoseño.

En el tercer cuarto, pese al crecimiento ofensivo de Sean Armand en la visita, La Unión no perdió el enfoque y sostuvo la intensidad en ambos costados de la cancha. Así, el encuentro llegó igualado en 71 a los diez minutos finales.

Fue en el último periodo donde La Unión de Formosa marcó la diferencia. Con autoridad, orden y efectividad en los momentos clave, el equipo local impuso condiciones desde el arranque, tomó una ventaja determinante y la sostuvo hasta el final para sellar un merecido triunfo por 91 a 85, desatando el festejo en casa.