LA UNIÓN DE FORMOSA SUMÓ  AL PIVOTE WINDI GRATEROL

La Unión de Formosa dio un nuevo paso para cerrar sus fichas mayores para jugar la Liga Nacional de Básquetbol 2025/26 con la contratación de Windi Graterol (FOTO). Nacido en Caracas, Venezuela, el pivote se desempeñó la pasada temporada con Platense y anteriormente tuvo registros en Boca y Olímpico de La Banda.

Con Graterol, el elenco que tiene como entrenador a Guillermo Narvarte, suma ocho fichas mayores: Alexis Elsener, Jonatan Machuca, Tomás Spano, Sebastián Acevedo, Tomas Nuno, Franco Alorda, Mariano Marina y Windi Graterol.

El venezolano -nació el 10 de septiembre de 1986- tiene un extenso paso por la selección de su país logrando ser campeón en el Sudamericano de 2014 y el FIBA Américas 2015, torneo este que le dio a Venezuela el paso a los Juegos Olímpicos de Río 2016. También jugó los mundiales 2019 y 2023.

Repasando sus ciclos en la Liga Nacional, su primera experiencia fue con para Boca en la temporada 2018/19, en Olímpico en 2021/22 y en Platense en la reciente 2024/25 donde llegó en diciembre para reemplazar a Nicholas Banyard.

Lógicamente la mayor parte de su carrera la desarrolló en Venezuela, contando, además de Argentina, con pasos en el exterior en República Dominicana, Puerto Rico, Brasil y Uruguay.