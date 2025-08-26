Básquetbol

LA UNIÓN DE FORMOSA SUMÓ  AL PIVOTE WINDI GRATEROL

Porreddeportiva

Ago 26, 2025

 

La Unión de Formosa dio un nuevo paso para cerrar sus fichas mayores para jugar la Liga Nacional de Básquetbol 2025/26 con la contratación de Windi Graterol (FOTO). Nacido en Caracas, Venezuela, el pivote se desempeñó la pasada temporada con Platense y anteriormente tuvo registros en Boca y Olímpico de La Banda.

Con Graterol, el elenco que tiene como entrenador a Guillermo Narvarte, suma ocho fichas mayores: Alexis Elsener, Jonatan Machuca, Tomás Spano, Sebastián Acevedo, Tomas Nuno, Franco Alorda, Mariano Marina y Windi Graterol.

El venezolano -nació el 10 de septiembre de 1986- tiene un extenso paso por la selección de su país logrando ser campeón en el Sudamericano de 2014 y el FIBA Américas 2015, torneo este que le dio a Venezuela el paso a los Juegos Olímpicos de Río 2016. También jugó los mundiales 2019 y 2023.

Repasando sus ciclos en la Liga Nacional, su primera experiencia fue con para Boca en la temporada 2018/19, en Olímpico en 2021/22 y en Platense en la reciente 2024/25 donde llegó en diciembre para reemplazar a Nicholas Banyard.

Lógicamente la mayor parte de su carrera la desarrolló en Venezuela, contando, además de Argentina, con pasos en el exterior en República Dominicana, Puerto Rico, Brasil y Uruguay.

 

 

Por reddeportiva

