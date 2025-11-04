LA UNIÓN DE FORMOSA VISITA HOY A INDEPENDIENTE DE OLIVA

La “I” acumula dos caídas consecutivas y recibe en el Gigante de la Ruta 9 al equipo de Formosa. FOTO: La Unión de Formosa en la previa del viaje a la provincia de Córdoba.

Independiente de Oliva quiere dejar atrás rápido las dos derrotas seguidas sufridas en la Liga Nacional de Básquetbol y volver al triunfo. Este martes, nuevamente en casa, el Gigante de la Ruta 9, la “I” se presenta ante La Unión de Formosa desde las 21.30 en partido que se puede ver por BásquetPass TV.

El equipo conducido por Martín González perdió el pasado sábado de local ante Oberá Tenis de Misiones por 83-84. La semana pasada, el elenco de Oliva cayó en Santiago del Estero frente a Quimsa por 83-86.

En ambos encuentros, Independiente fue derrotado por escaso margen, llegando al cierre con chances de ganar. Ante los misioneros, contó con el último ataque aunque no lo pudo aprovechar, mientras que contra los santiagueños estuvo al frente del marcador en la primera mitad, y revirtió en el cuarto final pero no le alcanzó para ganar en el Estadio Ciudad.

En sus últimas dos presentaciones, la “I” mostró en pasajes un juego más individual que colectivo y por momentos le jugó en contra de sus aspiraciones. De todas maneras, el elenco de Oliva marcha con récord positivo de cuatro victorias y tres derrotas en el arranque de la temporada.

La Unión, por su parte, inicia en Oliva su gira por Córdoba (seguirá el jueves ante Atenas y el sábado frente a Instituto) con marca positiva de cinco triunfos y tres caídas. Viene de vencer de local a Argentino de Junín por 98-80, y en su última salida perdió de manera ajustada con Boca (77-80) y Peñarol (74-76). (Gentileza de la La Voz de Córdoba).