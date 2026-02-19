LA UNIÓN DE FORMOSA VOLVIÓ AL TRIUNFÓ Y DETUVO A REGATAS

El conjunto formoseño volvió a ganar luego de cinco juegos como visitante frente al Remero 73-67 (FOTO).

Regatas Corrientes 67-73 La Unión

La notable paridad de la Liga Nacional tuvo otra demostración en el Fortín Rojinegro, donde el Club de Regatas Corrientes cayó como local frente a La Unión de Formosa por 73-67. El elenco formoseño cortó su racha de cinco caídas en fila y cortó la seguidilla de tres triunfos en fila del Remero.

Los dirigidos de Narvarte llevaron a la perfección su plan de juego, bajando el ritmo del partido, reduciendo el score anotador del Fantasma y planteando un juego ofensivo aprovechando la ventaja en el poste bajo para consolidar un firme triunfo de principio a fin.

La figura del partido fue Windi Graterol, quien se destacó con 16 unidades y 6 rebotes, acompañado por Sebastián Acevedo con 13 tantos y 8 rebotes. El local tuvo al goleador del duelo, Juan Tello con 21 puntos y 10 rebotes.

En el arranque los formoseños estuvieron concentrados en defensa y en ataque movieron bien el balón encontrando un alto porcentaje en tiros perimetrales (4/7) y puntos en la pintura, para llevarse el primer periodo 14-20. El Remero no encontró fluidez y consistencia en ataque, y La Unión mantuvo a la perfección su plan de juego, sólido en su canasto y consiguiendo buenos tiros en el otro cesto para llevarse la primera mitad por la máxima distancia, 30-40.

El local rápidamente cambió la cara para el tercer capítulo, ajustando detalles defensivos y sobre todo mejorando desde la generación de juego, y así pudo poner un primer parcial de 16-5 para pasar al frente promediando el capítulo, aunque luego no lo pudo sostener y La U se quedó con el cuarto 55-58. El Remero llevó al duelo a un terreno de paridad, pero la visita fue inteligente en su juego, aprovechando las ventajas en el poste bajo y construyendo desde ahí para quedarse con el duelo 67-73.

