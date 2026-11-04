LA UNIÓN FESTEJO POR PRIMERA VEZ EN CASA

Hubo festejo en el Cincuentenario para La Unión de Formosa que le ganó a Argentino de Junín por 75 a 57. Tenía 8 puntos a su favor en el primer tiempo -38 a 30- y fue sólido en la segunda mitad tomando más distancias en cada uno de los cuartos llegando a tener 21 a favor -58 a 37-. Los cinco iniciales, en el local, terminaron en doble dígito con 17 puntos de Elsener, 16 de Beavers, 12 de Alorda y 10 para Marina y Acevedo. En la visita hubo 15 de Ferguson y 10 para Pérez y Patterson.

Con un 6 a 0, vía Elsener y Alorda, se inició el juego a favor de La U que sumando también con Acevedo seguía con 6 -10 a 4-. En la mitad de la primera fracción Argentino era más fluido en ataque y bajó la diferencia a 3 -12 a 9- repartiendo puntos en cuatro manos, pero respondió La U tomando 7 a su favor -16 a 9- apostando con insistencia al juego interior. Siguió con esa receta con Elsener y Beavers para tomar dos dígitos de luz -20 a 9- con una corrida de 8 a 2 y 2 minutos en el reloj. Con esos 11 se fue el cuarto: 23 a 12.

Con Argentino cerrando la pintura en el segundo parcial, La U encontró gol a distancia. Mantenía los 11 -26 a 15- en 3 minutos, pero se disparó a 15 cuando cayeron tres anotaciones con valor triple cada una: Marina y dos de Beavers para un 32 a 17 en casi 5 minutos.

De inmediato cambiaron rachas con 5-0 de Argentino y 4-0 de La U para que todo siga por el mismo rumbo y en el minuto final del primer tiempo lo mejor pasó por el Turco que cerró la fracción bajando los 15 a 8; 38 a 30.

Volvió a mover mucho y bien la pelota el local en el tercer capítulo para recuperar poder de gol en la pintura. Así tuvo por segunda vez 15 de ventaja -49 a 34-, con 4 minutos por delante subió a 16 -51 a 35-, una ofensiva después, con triple de Acevedo, eran 17 -54 a 37- y con tres de Facello eran 21 -58 a 37-.

Los últimos 10 minutos de la noche comenzaban con un 60 a 44 para La U y Argentino debía responder y con contundencia. Fue en ese camino. En 3 minutos se arrimó a 12 -63 a 51- con Pérez y Smith como responsables y Narvarte pidió tiempo. Pudo contener al rival el local en el regreso a la acción, pero necesitaba sostener mucho desde su defensa al estar trabado en ataque. Mientras Argentino seguía empujando poniéndose a 10 -65 a 55- hasta que hubo negocio con una buena defensa para correr con Elsener y ganar un dos y uno -67 a 55-. Así lo cerró. Firme atrás y aprovechando los momentos para correr y dejar bien segura la brecha en doble dígito con el 75 a 57 final.

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