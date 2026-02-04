Básquetbol

LA UNIÓN NO PUDO CON OBERÁ

Feb 3, 2026

Con un 47% en tiros de tres puntos -16/34- Oberá se quedó con la victoria ante La Unión de Formosa en el Cincuentenario por 100 a 82. Después de un equilibrado primer tiempo, el visitante hizo una gran segunda mitad ganando 54 a 35. Seis jugadores en doble dígito para el ganador con 19 de Vorhees, 17 Bird y 14 Sansimoni. En el local, Elsener sumó 21 y Spano 17.

 

 

Oberá largó con eficacia plena logrando un 8 a 2 con tres ofensivas productivas, incluyendo triples Sansimoni y Vorhees, y después sumó el tiro corto de Dreper para doblar a La U -14 a 7-. Mejoró en defensa el local, adelante ganó viajes a la línea y los 7 en contra se convirtieron en mínima -16 a 15-. En los dos minutos finales de nuevo la visita explotó sus recursos ofensivos -ahora Vorhees y Bird- para meter una corrida de 7 a 0 que le permitió cerrar al frente del parcial por 5 -23 a 18-.

 

Elsener fue el arma preferida de La Unión en el inicio del segundo para buscar empatar. Se acercó a tres -29 a 26- y a cuatro -32 a 28- pero Oberá siempre encontraba soluciones en ataque para seguir al mando -35 a 28-. Había más de Elsener, Beavers cortó su sequía con un triple y, a falta de 3,23 minutos, La U estaba encima -37 a 36-. Y pasó al frente, defensa y a correr con Nuno y Marina para ponerse 40 a 37 e incluso responder al instante cuando Brocal anotó de tres y Elsener -11 puntos en la fracción- pagó con la misma moneda -43 a 40-. Oberá volvió a alimentarse de la puntería de tres, ahora con Andujar y Azpilicueta para recuperar el mando -46 a 45- a 32 segundos del cierre. La última fue Spano, atacando el aro a fondo para que el local cierre al frente -47 a 46-.

 

En tres minutos del tercero Oberá metió un parcial 10 a 3 para despegarse -56 a 50-, después con un triple de Sansimoni recuperó los 8 que tuvo en el primer cuarto -61 a 53- y con otro triple del mismo Sansimoni seguía por 8 a falta de 4:40 -64 a 56-, con números para destacar en triples -11/24 para un 45%-. En paralelo al local le costaba y mucho en ofensiva y la consecuencia venía sola: tercer triple de Sansimoni en el cuarto y 10 para Oberá -69 a 59-. En el tramo final del parcial vía Machuca y Beavers, los 12 que había sacado Oberá -73 a 61- se convirtieron en 7 -74 a 67- y los de Narvarte llegaban a los 10 finales en carrera.

 

En tres minutos otra vez Oberá ponía todo muy a favor. Corrida de 11 a 5 con Bird como protagonista y siempre algún acierto de tres -Andújar- para tomar 15 -87 a 72-. En los 7 minutos siguientes siguió teniendo el trámite bajo control. Frustró a La U en ataque y siguió anotando para sostener los 15 -92 a 77- a 4 minutos y tocó los 20 -97 a 77- con 2,30 minutos por jugar. Solo quedaba ver la máxima, 23 con el 100 a 77.

