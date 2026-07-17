La Unión sostiene su base: renovaron Graterol y Nuno

Windi Graterol y Tomas Nuno volverán a jugar la Liga Nacional de Básquetbol con la camiseta de La Unión de Formosa. Fueron confirmados como fichas para la venidera temporada 2026/27 y con ellos, el entrenador Guillermo Narvarte tendrá siete jugadores de la reciente Liga.

El objetivo de sostener el plantel que terminó en el octavo lugar en la fase regular en la 2025/26 está cumplido para La Unión de Formosa. Repite entrenador y logró renovar siete jugadores. Los últimos en aceptar el desafío de volver a ponerse la camiseta de Formosa son Graterol y Nuno quienes participaron de los 41 juegos que afrontó La Unión en la última temporada. Graterol registró promedios de 11,9 puntos y 6,2 rebotes; en tanto que Nuno se anotó con 6,6 puntos y 4,7 rebotes.

De esta manera son ocho las fichas confirmadas, como se dijo con siete que repiten. Se trata de Alexis Elsener, Sebastián Acevedo, Mariano Marina, Franco Alorda, Brandon Beavers, Windi Graterol, Tomas Nuno y Agustín Facello.

Informe y fotos: Prensa La Unión.

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