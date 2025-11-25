Laguna Oca fue el escenario para la gran  final del campeonato formoseño de MTB

La Reserva de Biósfera Laguna Oca fue el escenario de una jornada para la gran final del Campeonato Formoseño de Mountain Bike (MTB), este domingo 23. El evento fue organizado por la asociación Huellas del Monte, con el apoyo del Gobierno de Formosa, a través del Instituto de Asistencia Social (IAS). FOTO 1: Los ciclistas dieron un verdadero espectáculo en la zona de la Laguna Oca en las afueras de la capital formoseña.

El administrador del IAS, Edgar Pérez, expresó que “la naturaleza y el clima generaron un ambiente propicio para el cierre del Campeonato Formoseño de MTB” expresó, resaltando la infraestructura del predio para acoger a tantos visitantes.

Remarcó que “compitieron más de un centenar de ciclistas de diferentes categorías y hubo un gran acompañamiento de toda la familia”, destacando que “es un deporte muy familiar y popular”.

El funcionario detalló el apoyo logístico desde el IAS, señalando que “se trabajó mucho desde muy temprano en lo previo, en la organización y en cada detalle, en particular con un equipo importante en todo lo que era el área de hidratación, asistencia con frutas y agua para los corredores, que es tan importante”.

Marcó que esto es fundamental para que “quien vino a competir y conocer por primera vez este escenario natural, se vaya con los mejores recuerdos de Formosa, con ganas de volver, alentando a la organización a que el año próximo, vuelva a tenerlo como sede ese lugar y poder incorporar otras localidades de nuestro interior”.

De esta manera, subrayó que “se armó un gran equipo con los compañeros de Huellas del Monte”, destacando que “desde esa institución se animaron a organizar, teniendo el respaldo del Gobierno de la provincia de Formosa, a través del IAS”.

Agregó también que “hubo un gran trabajo del equipo de la Secretaría de Deportes y de nuestra Policía de tránsito y ecológica, para que el visitante y el ciclista se sientan a gusto y seguros”.

FOTO 2: Una postal para un cuadro. Los ciclistas compiten a la orilla de la hermosa Laguna Oca.