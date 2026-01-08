Polideportivo

LAISHÍ IRÁ A UN NACIONAL DE HANDBAL EN MAR DEL PLATA

Porreddeportiva

Ene 8, 2026

 

San Francisco Handbal de Misión Laishí arranca el año con un enorme desafío. Participará de la Copa Argentina de beach que se disputará en Mar del Plata del 8 al 11 de enero. Accedieron al torneo nacional en el Arena 1000 realizado en Formosa en marzo del pasado año y ahora se medirán con equipos de todo el país, en un torneo que clasifica al Sur-Centroamericano.

En Mar del Plata sus rivales de zona serán Municipalidad de Quilmes (Buenos Aires) y Only Beach (Río Negro).

En estos días previos a la competencia, la Secretaría de Deportes y Recreación Comunitaria hizo entrega de la indumentaria que lucirán en el torneo. También en el municipio de Laishí fueron recibidos por sus autoridades contando así con el respaldo y aliento para el desafío que tienen por delante.

 

 

Por reddeportiva

