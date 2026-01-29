Federal

LARROZA Y PAROLA CONFIRMADOS PARA DIRIGIR A SOL DE AMÉRICA

Porreddeportiva

Ene 29, 2026

 

El Club Sol de América por intermedio de su titular, Darío Di Martino, confirmó este miércoles que los técnicos Omar Larroza y Ricardo Parola, estarán al frente del cuerpo técnico del plantel que afrontará el Torneo Federal A 2026 que organiza el Consejo Federal de la AFA. La competencia que reunirá a 37 equipos, se iniciará a mediados de marzo, entregará dos ascensos al Nacional B, y los cuatro peores descenderán al Regional Amateur. FOTO 1: Parola, Di Martino y Larroza, posan tras la oficialización del cuerpo técnico solense.

El plantel iniciará de inmediato la pretemporada, y durante los próximos días habrá certidumbre en cuanto a los refuerzos que llegaran a la entidad del barrio San Miguel. Los trabajos se cumplirán en el predio que Sol de América posee en el Lote 34, en el acceso norte a la ciudad de Formosa.

Di Martino, señaló a la prensa, que la decisión de ratificar la confianza a Larroza y Parola, fue adoptada tras una evaluación de la tarea de ambos al frente del grupo de futbolistas. El dirigente, se mostró confiado en la posibilidad de hacer una buena campaña en la tercera categoría del fútbol argentino.

FOTO 2: Di Martino, fue el encargado de anunciar que Larroza y Parola serán los responsables del plantel con miras al Federal A.

 

 

 

 

 

 

 

Por reddeportiva

