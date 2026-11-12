“Las apuestas no son un juego”: alertan por el avance de la ludopatía juvenil en Argentina

Víctor Lupo, referente del Movimiento Social del Deporte y exsecretario de Deportes de la Nación, advirtió sobre el crecimiento de las apuestas online entre los jóvenes y sus graves consecuencias sociales. En diálogo con “Formosa Mi Ciudad” de FM Espacios 92.5, confirmó que deportistas y referentes sociales entregaron una carta al papa León XIV para visibilizar esta problemática y reclamar mayor compromiso de los gobiernos.

Lupo explicó que la iniciativa surgió a partir de las preocupaciones compartidas con el padre Pepe Di Paola y otros referentes sociales, quienes vienen advirtiendo sobre los riesgos de la expansión de las apuestas digitales. La carta recorrió distintas provincias del país para reunir adhesiones y finalmente fue entregada al Sumo Pontífice durante su visita a Córdoba.

“Las apuestas no son un juego”, remarcó Lupo al explicar el sentido del documento. Al respecto, recordó que años atrás habían advertido sobre el peligro de que cada hogar terminara teniendo un casino. “Desgraciadamente, con el padre Pepe nos equivocamos, porque lo que hicieron es poner un casino en cada celular y eso es incontrolable”, agregó.

Deudas, adicciones y consecuencias sociales

El exsecretario de Deportes expresó su preocupación por las consecuencias de las apuestas digitales, especialmente entre adolescentes y jóvenes. Señaló que muchos comienzan a apostar con dinero prestado y terminan endeudándose con sus propias familias, mientras que en los barrios más vulnerables se estaría extendiendo otra modalidad de préstamos informales. Según recalcó, personas vinculadas al narcotráfico facilitan dinero para apostar y luego lo cobran mediante mecanismos de presión y violencia.

Lupo también relacionó esta problemática con el deterioro de la salud mental y el aumento de situaciones de suicidio juvenil, por lo que consideró necesario que las autoridades tomen medidas urgentes. Resaltó que se trata de una adicción silenciosa, que muchas veces se desarrolla puertas adentro y permanece oculta hasta que aparecen las consecuencias económicas, familiares y personales. En ese sentido, sostuvo que las apuestas ya representan un problema de gravedad comparable al de otras adicciones que afectan a la juventud.

Los clubes de barrio, una trinchera social

Otro de los puntos abordados fue la situación de los clubes de barrio, instituciones que históricamente cumplieron un papel fundamental en la contención de niños y jóvenes. Lupo consideró que atraviesan un escenario de gran vulnerabilidad, condicionado por la situación económica y la pérdida de participación comunitaria. Manifestó que muchos clubes funcionan actualmente con uno o dos dirigentes y tienen dificultades para sostener sus actividades, mientras que las familias tampoco cuentan con recursos suficientes para afrontar las cuotas sociales.

“Antes decíamos: cuidado con los chicos que viven en la calle. Hoy no viven más en la calle, hoy están encerrados en su pieza jugando con un celular a las apuestas”.

Para el dirigente, recuperar el protagonismo de las instituciones deportivas resulta fundamental para ofrecer alternativas de integración y acompañamiento, frente a un escenario en el que las pantallas y las apuestas online ganan cada vez más espacio en la vida cotidiana de los jóvenes.

Reclamo por políticas públicas y mayor presencia del Estado

Asimismo, el dirigiente cuestionó la falta de políticas públicas destinadas a fortalecer las instituciones deportivas. Como ejemplo, mencionó el deterioro de los Juegos Nacionales Evita y señaló que solamente 16 provincias participaron en las finales, una situación que calificó como grave para el desarrollo deportivo argentino. Además, sostuvo que muchos clubes deben sostenerse con el esfuerzo de sus propios dirigentes y de las comunidades, sin contar con recursos suficientes para afrontar sus necesidades básicas.

Por ello, reclamó que los gobiernos nacionales y provinciales amplíen los dispositivos de atención para personas con adicciones. Según afirmó, en muchas provincias no existen suficientes camas para afrontar los procesos de desintoxicación, por lo que pidió una respuesta estatal más contundente. Finalmente, destacó uno de los mensajes que dejó el papa León XIV y lo vinculó con la realidad social del país: “La economía debe estar al servicio de la gente y no al servicio de la economía”.

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